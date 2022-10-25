العالم اليوم - واشنطن تنفي التقارير عن مراجعة أمنية لمشروعات إيلون ماسك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:22 صباحاً - قال البيت الأبيض إن التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تناقش إجراء مراجعة تتعلق بالأمن القومي لبعض مشاريع إيلون ماسك "غير صحيحة".

وامتنعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عن التعليق بشأن علاقة إدارة الرئيس جو بايدن مع ماسك أو تعاملاته التجارية مع دول أخرى.

وردا على سؤال حول تقرير لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، قال إن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون ما إذا كانت بعض مشاريع ماسك يجب أن تخضع لمراجعات تتعلق بالأمن القومي، قال جان بيير للصحفيين "هذه التقارير غير صحيحة ... مراجعة تتعلق بالأمن القومي- هذا غير صحيح".