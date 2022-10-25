العالم اليوم - زيلينسكي يطالب إسرائيل بالانضمام لأوكرانيا في قتال روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:22 صباحاً - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل إلى الانضمام لبلاده في قتال روسيا، وكرر طلبه بخصوص الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية.

قال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمؤتمر لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية "ألم يأن لدولتكم أن تختار في صف من ستقف؟".

وأضاف "أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم".

وتقصر إسرائيل، التي ستختار حكومة جديدة في الانتخابات التي ستجرى في الأول من نوفمبر، مساعداتها على تقديم معونات إنسانية ومعدات دفاعية. وعرضت في الآونة الأخيرة على الأوكرانيين مساعدتهم في تطوير نظام إنذار من الهجمات الجوية على المدنيين.

وقال زيلينسكي إن ذلك ليس كافيا وطلب من القادة الإسرائيليين إعادة النظر في إرسال دفاعات جوية أيضا. ومنذ بدء الحرب في فبراير دأب على طلب هذا الأمر نفسه مرات عدة.