العالم اليوم - زيدان يحتفل بتمثاله من الشمع في متحف في باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:22 صباحاً - احتفل زين الدين زيدان، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، بتمثاله الجديد المصنوع من الشمع في متحف جريفين في باريس.

والتقطت الصور لزيدان وهو يقف بجوار التمثال المصنوع من الشمع.

وقاد زيدان، البالغ من العمر 50 عاما، فرنسا إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في 1998، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية ضد البرازيل، ثم قاد المنتخب للقب بطولة أوروبا 2000.

كما ألهم منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم 2006، لكن النهاية ما زالت عالقة في الأذهان عندما نطح ماركو ماتيراتزي مدافع إيطاليا ليطرده الحكم وتخسر فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وفاز زيدان بدوري أبطال أوروبا 2002 مع ريال مدريد، ثم عاد للنادي الإسباني كمدرب، وقاده للفوز بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال.

ورحل زيدان عن ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021.