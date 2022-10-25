العالم اليوم - بايدن: وصول سوناك لمنصب رئيس وزراء بريطانيا "إنجاز رائد"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:22 صباحاً - وصف الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار ريشي سوناك كأول رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا بأنه إنجاز "رائد"، وقد وعد وفق البيت الأبيض بأنه سيتصل به في المستقبل القريب لتهنئته.

وقال بايدن خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة حلول عيد ديوالي الهندي إن تولي سوناك الذي يتحدر من أصول هندية رئاسة الوزراء في بريطانيا "أمر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، وله أهميته".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قد صرّحت أن "الرئيس بايدن يتطلّع إلى التحدث مع... سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن البروتوكول يفرض عليه عدم الاتصال قبل لقاء سوناك بالملك تشارلز الثالث المقرر الثلاثاء.