العالم اليوم - مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 19 في عملية إسرائيلية في نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:22 صباحاً - قال مسؤولون فلسطينيون إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب 19 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن إسرائيلية دخلت مدينة يشتد فيها التوتر بالضفة الغربية.

وقال متحدث باسم حركة فتح إن العنف اندلع عندما رصد ضباط أمن ومسلحون فلسطينيون دخول ضباط أمن إسرائيليين مدينة نابلس. واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إن قواته تعمل في نابلس. ونابلس بؤرة ساخنة للعنف منذ أن بدأت إسرائيل حملة عسكرية في الضفة الغربية في مارس ردا على سلسلة هجمات شنها فلسطينيون في إسرائيل.

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