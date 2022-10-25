نواب أمريكيون يدعون بايدن إلى تبنى الدبلوماسية مع روسيا لإنهاء الصراع

جدة - نرمين السيد - وحث النواب الأمريكيون، فى رسالة بعثوا بها إلى بايدن حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، على السعى إلى نهج الدبلوماسية المباشرة مع روسيا لإنهاء الصراع المستمر منذ شهور.

وأشادت هذه المجموعة بجهود بايدن لدعم أوكرانيا "فى ظل تجنب التدخل الأمريكى المباشر على الأرض"، لكنهم اقترحوا محاولة أكثر قوة لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية، قائلين إنه من الضرورى منع صراع طويل الأمد.

وشدد النواب الأمريكيون على أنه "نظراً للدمار الذى خلفته هذه الحرب لأوكرانيا والعالم، وفضلاً عن خطر التصعيد الكارثى، نعتقد أيضًا أنه من مصلحة أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم تجنب صراع طويل الأمد".