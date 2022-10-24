الدفاع البريطانية: محادثات عسكرية بين موسكو ولندن بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن رئيس أركان الدفاع البريطانى الأدميرال تونى راداكين بحث هاتفيًا مع النائب الأول لوزير الدفاع الروسى، ورئيس الأركان العامة فاليرى جيراسيموف الوضع فى أوكرانيا





وذكرت الوزارة فى بيانها الذى بثته عبر موقعها الإلكترونى الرسمى أن راداكين أكد دعم لندن المستمر لكييف. وجاء فى البيان أن "المسؤولين العسكريين اتفقا على أهمية الحفاظ على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة بين المملكة المتحدة وروسيا لإدارة مخاطر سوء التقدير وتسهيل وقف التصعيد".. لافتًا إلى أن المكالمة تمت بمبادرة من الجانب الروسى.

وتأتى هذه المحادثة فى أعقاب اتصال هاتفى جرى بين وزير الدفاع البريطانى بين والاس مع نظيره الروسى سيرجى شويجو أمس، واتصال آخر بين وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الليلة الماضية بشأن الأوضاع فى أوكرانيا. يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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