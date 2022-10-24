الولايات المتحدة: بايدن يتطلع إلى الحديث مع رئيس الوزراء البريطانى الجديد

جدة - نرمين السيد - قالت السكرتيرة الصحفية باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "الرئيس (الأمريكى جو) بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطانى الجديد ريشى سوناك خلال الأيام المقبلة".





وأوضحت المسئولة الأمريكية، فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة التعاون مع المملكة المتحدة. وأضافت بيير أنه "طبقاً للبروتوكول، سوف ينتظر الرئيس (بايدن) حتى يجتمع الوزراء الجدد مع الملك ".

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