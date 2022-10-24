الخارجية الروسية: بوتين دعا لعقد قمة ثلاثية مع علييف وباشينيان فى موسكو

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان إلى روسيا لعقد قمة ثلاثية روسية أذرية أرمنية.





وأوضحت زاخاروفا -فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الاثنين- أنه من المقرر مناقشة النطاق الكامل للقضايا الثلاثية والثنائية فى القمة. وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو قلقة بشأن الاتجاهات الخطرة التى تكتسب زخما فى منطقة القوقاز، حيث يحاول الغرب بوضوح نقل مخططات المواجهة التى تم وضعها فى أوكرانيا إلى هناك".

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