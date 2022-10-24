الخارجية الروسية: بوتين دعا لعقد قمة ثلاثية مع علييف وباشينيان فى موسكو

وأوضحت زاخاروفا -فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الاثنين- أنه من المقرر مناقشة النطاق الكامل للقضايا الثلاثية والثنائية فى القمة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو قلقة بشأن الاتجاهات الخطرة التى تكتسب زخما فى منطقة القوقاز، حيث يحاول الغرب بوضوح نقل مخططات المواجهة التى تم وضعها فى أوكرانيا إلى هناك".
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