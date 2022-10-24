عاجل.. الخارجية الأمريكية: لا مؤشرات على تحضير روسيا لاستخدام سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول عسكرى أمريكى، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ما زالت لا تملك أى مؤشر الى أن روسيا قررت استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية فى أوكرانيا، بحسب موقع "سكاى نيوز عربية".

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته "ما زلنا لا نملك أى مؤشر إلى أن الروس قرروا استخدام أسلحة نووية"، مضيفا: "ليس هناك أى معلومة تفيد بأنهم اتخذوا قرارا باستخدام أسلحة نووية أو جرثومية او كيميائية فى ساحة المعركة".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا الأمر يشمل القرار باستخدام "قنبلة قذرة"، قال المسؤول "نعم".

وأضاف: "طبعا، نواصل الرصد من قرب ونبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع حلفائنا وشركائنا والأوكرانيين والروس".