جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول عسكرى أمريكى، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ما زالت لا تملك أى مؤشر الى أن روسيا قررت استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية فى أوكرانيا، بحسب موقع "سكاى نيوز عربية".
وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته "ما زلنا لا نملك أى مؤشر إلى أن الروس قرروا استخدام أسلحة نووية"، مضيفا: "ليس هناك أى معلومة تفيد بأنهم اتخذوا قرارا باستخدام أسلحة نووية أو جرثومية او كيميائية فى ساحة المعركة".
وردا على سؤال عما إذا كان هذا الأمر يشمل القرار باستخدام "قنبلة قذرة"، قال المسؤول "نعم".
وأضاف: "طبعا، نواصل الرصد من قرب ونبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع حلفائنا وشركائنا والأوكرانيين والروس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الخارجية الأمريكية: لا مؤشرات على تحضير روسيا لاستخدام سلاح نووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.