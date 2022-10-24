الرئيس التونسى يشدد مجددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس قيس سعيد، شدد مجددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأنه لا يمكن تحقيق أى شيء إلا فى ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء كذلك التطرق لعدد من القضايا، والتأكيد على ضرورة معرفة الحقائق كلها وترتيب الجزاء الذى ينص عليه القانون على كل من يتجاوزه.