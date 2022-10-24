إضراب موظفى الجامعات فى بريطانيا بسبب الرواتب والمعاشات

جدة - نرمين السيد - قال اتحاد العاملين بالجامعات فى بريطانيا إن نتيجة الاقتراع يوم الاثنين تعطيهم الحق فى الإضراب عن العمل وهى مؤشر واضح على الغضب الذى يشعر به الموظفون بشأن الرواتب والمعاشات.





ودعا اتحاد العاملين فى الجامعات إلى إضراب أكثر من 70 ألف موظف جامعى فى 150 جامعة بعد تصويت أعضاء النقابات لصالح الإجراء، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

كما دعا اتحاد العاملين فى الجامعات والمعاهد، التى تمثل عددًا كبيرًا من الأكاديميين والمحاضرين والباحثين والمديرين والإداريين وغيرهم من الموظفين، إدارات الجامعات للدخول فى مفاوضات لتجنب الاضطراب.

وقال الأمين العام للاتحاد جو جرادى: "لقد صنعنا التاريخ اليوم من قبل أعضائنا فى الجامعات، الذين قدموا بأعداد ضخمة لتفويض غير مسبوق للإضراب."

وأضاف: "يوجد الآن 150 رئيسًا للجامعات مقابل 70.000 موظف جامعى مستعدون لإيقاف القطاع بأكمله إذا لم تبدأ المفاوضات الجادة قريبًا."

وأشار إلى أن موظفى الجامعات يرسلون رسالة واضحة مفادها أنهم لن يقبلوا بالمزيد من انخفاض الأجور، والهجمات على المعاشات.

وقال الاتحاد إن موظفى الجامعة يواجهون الفقر وسط أزمة تكلفة المعيشة، وطالبوا برفع الأجور بنسبة 12٪ - بما يتماشى مع التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار التجزئة - بالإضافة إلى 2٪ إضافية.