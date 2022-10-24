العالم اليوم - أزمة "الإيجار القديم".. من البرلمان إلى الدراما في مصر

انتم الان تتابعون خبر أزمة "الإيجار القديم".. من البرلمان إلى الدراما في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:23 مساءً - على خطى المسلسلات الاجتماعية (عائلة الاستاذ شلش) و(أهلاً بالسكان) و(سابع جار)، يبدأ عرض مسلسل "إيجار قديم" على إحدى القنوات المصرية، وهو دراما اجتماعية تدور أحداثها بين سكان إحدى العمارات السكنية في مصر، المؤجرة للسكان بنظام "الإيجار القديم".

يحظى ملف الإيجار القديم (استئجار وحدة سكنية بعقد مفتوح قابل للتوريث، أو بمدة 60 عاماً ) بجدل واسع في مصر، فيما ناقش مجلس النواب المصري إدخال تعديلات على نص القانون المنظم له.

مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير وفيدرا ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله وميمي جمال، ونخبة من الممثلين

المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري

مسلسل يلقي الضوء على قضايا اجتماعية في مصر، عبر سلسلة من الحكايات داخل عمارة سكنية

في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" كشفت الفنانة فيدرا، عن كواليس العمل، موضحة أنها تقدم شخصية سيدة ارستقراطية تدعى كاميليا، تقيم في العمارة السكنية التي يقيم بها الفنان شريف منير، وبقية أبطال العمل خلال أحداث المسلسل.

وتنشأ بينها وبين جارها قصة حب، وتدور أحداث العمل حول المشاكل التي يقع فيها سكان العمارة بسبب الإيجار القديم والمشاكل الحياتية المختلفة في المجتمع.

وتابعت فيدرا: "العمل يناقش عدة قضايا، أبرزها التحديات التي تواجه الأشخاص في الحياة اليومية، والصعوبات التي يقابلونها في سياق ذلك ولكنهم يتغلبون عليها"، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، وأنها مازالت مستمرة في تصوير مشاهدها.

عمل اجتماعي

من جانبه، كشف السيناريست عمرو الدالي، في تصريحات لموقع "دوت الخليج" عن تفاصيل العمل، مشيرا إلى أن المسلسل هو عمل اجتماعي يتحدث عن عمارة سكنية يعيش بها مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقة إنسانية، وهم يلتزمون بنظام دفع الإيجار القديم.

وأوضح أن العمل له علاقة بالتمسك بالعادات والتقاليد المصرية القديمة التي كانت موجودة منذ القدم، ويتناول الفرق بين جيل الشباب وجيل كبار السن الذين يحتفظون بتلك العادات.

وتابع الدالي: "معظم سكان العمارة من كبار السن.. وبينما يطرح المسلسل فكرة الإيجار القديم ومن هنا جاءت تسميته إلا أنه لا يسلط الضوء على مشاكل ذلك النوع من الإيجار بشكل خاص فقط؛ كونه مسلسل اجتماعي شامل، مثل عائلة الأستاذ شلش وأهلا بالسكان وسابع جار".

شريف منير

وعن بطل العمل الفنان شريف منير، قال السيناريست عمرو الدالي: "شريف منير ممثل كبير وموهوب وعلى قدر كبير النجومية.. قرأ السيناريو وأعجب بالشخصية وقدمها بشكل جيد، كما أنه لم يقم بتعديل أي مشهد في السيناريو.. النجوم تم ترشيحهم بعد كتابة المسلسل، وجميع أبطال العمل عبروا عن سعادتهم بالورق، متمنياً أن ينل إعجاب الجمهور.

وأشار الدالي إلى أنه بدأ كتابة السيناريو في العام 2014 وانتهى منه في نفس العام، لكن فكرة مشاريع الكتابة تنفذ في وقت محدد عندما تكون الشركة المنتجة متحمسة لذلك العمل؛ لأن هناك بعض الشركات تستغرق وقتاً في التنفيذ بسبب مشاكل الإنتاج التي طرأت في الفترة الأخيرة.

ويجسد الفنان محمد الشرنوبي، خلال أحدث المسلسل، شخصية مدرب كرة يد صباحاً، ومطرب مساءً، ويقوم الفنان صلاح عبدالله بدور والده، وتجمعهما علاقة معقدة نسبياً، تعبر عن الاختلافات بين الجيلين.

احترافية

من جانبها، قالت الفنانة ميمي جمال، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو السيناريو "مكتوب بطريقة جيدة وقصتة شيقة"، علاوة على القضايا التي يطرحها العمل، كما أنها شاهدت عدة أعمال للمخرج طارق رفعت "وهو متميز ومتمكن من نفسه ومحترف".

وكشفت عن أنها تجسد دور سيدة تدعى "ثريا"، وهي فنانة تعمل في المسرح، وعاشت طيلة عمرها تمتهن التمثيل، وكانت منتشرة في الوسط الفني ويعرفها الجميع بسبب شهرتها العريضة، وفجأة يتبدل بها الحال لتجلس في منزلها بدون عمل لفترة طويلة.

وذكرت ميمي جمال أن الشخصية التي تجسدها عانت من الاكتئاب خلال فترة عدم عملها، مردفة: "كل شوية تلبس باروكة وتغير من نفسها وتلبس فساتين.. عاوزة (تريد) تحس أنها في مجدها زي (مثل) الأول.. وبعدها بدأت تتقرب من سكان العمارة".

وأشارت إلى أن العمل يتحدث ضمن قضاياه عن مسألة "الإيجار القديم"، ودفع المستأجر مبلغ قليل خمسة أو ستة جنيهات نظير إيجار الشقة التي يقطن بها، ويرفض المستأجر أن يترك شقته، وفي نفس الوقت يضطر صاحب العمارة الذي هدُم منزله بسبب الإزالة للعودة إلى ‏عمارته فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح ‏لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.‏

وتحدثت جمال عن أصعب المشاهد، قائلة: "أصعب المشاهد عندما تسترجع الماضي وهي تقف أمام المرآة وتقوم بالتمثيل لنفسها عندما أتت لها فرصة بعد عشر سنوات للعودة للتمثيل مرة أخرى، فكانت تعتقد بأنها عندما تعود للتصوير سوف تجد ترحاباً شديداً ولكنها تتفاجأ بجو مختلف".

وأوضحت ميمي أنها تجتمع في عدة مشاهد مع أبطال العمل، خاصة في مشهد عيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، وبعدها يتوفى في الحلقة العاشرة، ثم يجتمعون بعد وفاته، وبعدها يحدث الخلاف على شقتة.