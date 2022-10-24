الإيسيسكو تشيد بجهود السعودية فى تعزيز دور المرأة فى الأدوار القيادية

جاء ذلك فى كلمته، عبر تقنية الاتصال المرئى، خلال جلسة عمل عقدها البنك الدولى ومعهد الإدارة العامة السعودى بواشنطن، اليوم الاثنين، حول موضوع أفضل الممارسات والدروس الدولية فى مجال تأهيل النساء والمساواة بين الجنسين.
وأشار المدير العام للإيسيسكو -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- إلى مبادرات البنك الدولى، ودوره -بصفته مؤسسة رائدة- فى كسر الحواجز التى تعترض تنمية المرأة وتقدمها.
ودعا المدير العام للإيسيسكو إلى دعم حضور النساء بالمناصب القيادية، وإيلاء أهمية كبرى لمبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين، وإدراجه فى خطط التنمية المستدامة، ومواجهة التمييز على أساس النوع الاجتماعى، وإنشاء هيئات ومنظمات للاستثمار الناجع فى مجال بناء قدرات النساء.
كما استعرض برامج ومبادرات الإيسيسكو فى مجال تأهيل الفتيات والنساء، ودور المنظمة المحورى فى تعزيز حضور المرأة فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، والمساهمة فى الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
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