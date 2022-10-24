لافروف: يجب حل مطالب موسكو قبل موعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع كييف

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف- خلال مؤتمر صحفى بعد محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه فى موسكو- إن روسيا طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة بالحصول على إحصائيات حول حركة شحنات الحبوب حتى وصولها إلى المستهلكين، كجزء من صفقتها مع أوكرانيا للسماح للأخيرة بتصدير الحبوب من موانئ فى البحر الأسود.

وأضاف لافروف: "الدول الأوروبية تقدم التفسير التالى نتلقى معظم الحبوب الأوكرانية، ولكن بعد ذلك يتم توزيع هذه الحبوب فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الدول الأكثر فقرًا.. بالطبع نود أن تكون لدينا صورة أوضح، لذلك طلبنا من الأمانة العامة للأمم المتحدة التى تتعامل مع العملية برمتها ولديها كافة البيانات لتقديم إحصائيات عن حركة الحبوب حتى وجهتها النهائية حيث يوجد المستهلكين".

وأشار إلى أن الجزء المتعلق بالترويج لتصدير المنتجات الروسية من الصفقة لا يتم تنفيذه بالكامل، على الرغم من تعهدات الأمم المتحدة، مضيفا: "الجزء الثانى من الحزمة (المتعلقة) بالأسمدة الروسية والحبوب الروسية، لم يتم تنفيذه بشكل أساسى.. لقد مرت 3 شهور على إبرام الاتفاقيات فى إسطنبول، وتعهدت الأمانة العامة للأمم المتحدة بحل جميع المشاكل التى تسببها الدول الغربية حول العقوبات على دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وعقوبات منع السفن الأجنبية من دخول الموانئ الروسية، وعقوبات فرض القيود على أنشطة شركات الشحن أو التأمين".

وأضاف أن "ممثل الأمانة العامة أعلن، الجمعة الماضية، أن الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لرفع هذه القيود"، مشددا على أنه من أجل التنفيذ الكامل للوثيقة، هناك حاجة إلى حلول قانونية واضحة تتضمن تنازلات وإعفاءات قانونية من العقوبات التى تؤثر بشكل كبير على التصدير الحر للحبوب الروسية.

وشدد لافروف على أنه يجب العمل على حل جميع مطالب روسيا بشأن الاتفاق قبل أن يأتى تمديد الاتفاق على جدول الأعمال الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه "قبل النظر فى تمديد (الصفقة)، يجب أن يتم حل جميع القضايا التى ذكرتها بشكل مُرضى".

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا فى 22 يوليو الماضى برعاية الأمم المتحدة فى إسطنبول، اتفاقية حول توريد المواد الغذائية والأسمدة للأسواق الدولية، على أن ينضم المجتمع الدولى إلى المساعى لإزالة القيود المعادية لروسيا والتى تعرقل تصدير هذه السلع الحيوية.

ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء البريطانى- فى بيان اليوم- أن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة يكررون دعمهم الثابت لأوكرانيا.

وقال وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة: " نحن نكرر دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، نحن نظل ملتزمين بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها لأطول فترة ممكنة".

وأكدوا أنهم ينفون أى تقارير تفيد بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" على أراضيها، مشيرين إلى أن مثل تلك التقارير ستؤدى للتصعيد من كل الجانبين.

كما أكدوا عزمهم المشترك على مواصلة دعم أوكرانيا وشعبها بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وبحسب مصادر إعلامية روسية نقلت، أمس، عن مصادر موثوقة بدول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

وأعلنت الدفاع الروسية فى وقت سابق، أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ناقش مع نظيره الفرنسى سيباستيان ليكورنو الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة" كما ناقش الموضوع نفسه مع نظيره التركى خلوصى أكار.

وبدوره، قال المستشار الألمانى أولاف شولتز - فى مؤتمر "إعادة إعمار أوكرانيا"، الذى افتتح، اليوم، بحضور المستشار الألمانى ووزير الاقتصاد والمناخ الألمانى روبرت هابيك، وعدد من المسؤلين الألمان- إن إعادة إعمار أوكرانيا هدفه جعلها عضوا فى الاتحاد الأوروبى فى المستقبل.

وأضاف شولتس أنه يجب بناء البنية التحتية فى أوكرانيا؛ للمرور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بطريقة يمكن من خلالها ربط الدولة بسهولة بالاتحاد الأوروبى.

وتابع: "أى شخص يستثمر فى إعادة إعمار أوكرانيا، اليوم يستثمر فى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى فى المستقبل ستكون جزءًا من مجتمعنا القانونى وسوقنا الداخلى".

وناشد الحكومة الأوكرانية تحسين الظروف الإطارية للاستثمارات، ودعا "إلى مزيد من سيادة القانون، ومزيد من الشفافية والمزيد من مكافحة الفساد".

كما وعد شولتز مرة أخرى أوكرانيا بالمزيد من المساعدة العسكرية، لا سيما للحماية من الهجمات الجوية، وقال "سندعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

وفى سياق آخر.. أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم، بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، سيستضيفان معاً مؤتمر الخبراء الدولى بشأن تعافى أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحديثها غدا الثلاثاء فى برلين.

وجاء فى بيان صدر عن المفوضية أن "هذا المؤتمر هو خطوة مهمة أخرى فى سلسلة الفعاليات العالمية، التى تظهر الدعم المفوضية الثابت من اللجنة والمجتمع الدولى لأوكرانيا فى مواجهة الحرب العدوانية غير المبررة التى تشنها روسيا، كما يؤكد أن المفوضية والمجتمع الدولى سيواصلان دعم أوكرانيا إلى ما هو أبعد من احتياجاتها المباشرة، وفى طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى".

وأوضحت المفوضية أن المؤتمر سيجمع عددا من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات والخلفيات، علاوة على المنظمات الدولية وكبار ممثلى الحكومات ومراكز الفكر والأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إلى جانب الحكومة الأوكرانية، وسيلقى الرئيس الأوكرانى فلوديمير زلينسكى، كلمة خلال المؤتمر.

وقالت فون دير لاين: "يناضل الأوكرانيون الشجعان رجالاً ونساء من أجل استقلالهم ومن أجل النظام الدولى القائم على القواعد، سنكون إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمد".

وأضافت أن "الطريق إلى إعادة الإعمار هو فى الوقت نفسه طريق أوكرانيا نحو رؤيتها لتصبح دولة أكثر حداثة وديمقراطية وازدهارًا، كل يورو وكل دولار وكل جنيه إسترلينى وكل ين يجرى إنفاقه سيكون استثماراً فى أوكرانيا وفى القيم الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم".

وفى سياق متصل.. التقى المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم، رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، فى برلين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت إن خلال المباحثات تبادل المستشار الاتحادى ورئيس الوزراء الأوكرانى وجهات النظر حول الوضع الحالى فى أوكرانيا، ودعم الحكومة الاتحادية ومبادرات إعادة إعمار أوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بمؤتمر الخبراء المعنى بإعادة إعمار أوكرانيا، فى الخامس والعشرين من أكتوبر بدعوة من رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع والمفوضية الأوروبية.

وأعرب المستشار الألمانى عن احترامه وتقديره لشجاعة الشعب الأوكرانى فى الدفاع ضد العملية العسكرية الروسية التى استمرت ثمانية أشهر، مؤكدا أن ألمانيا وأوروبا لن تتوقفا عن دعم أوكرانيا سياسياً ومالياً واقتصادياً وإنسانياً وعسكريا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 30 سبتمبر 2022، فى كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولى".