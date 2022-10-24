رئيسا الإمارات وموزمبيق يبحثان العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع فليبى شاسنتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق، الذى يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات تستغرق عدة أيام، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين أكدا الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما. وتطرق اللقاء إلى التعاون فى مجال البيئة ومواجهة التغير المناخى فى ظل عضوية جمهورية موزمبيق فى مبادرة "الابتكار الزراعى للمناخ" التى تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة وأعلنت خلال العام الماضى.

وتبادل رئيسا الإمارات وموزمبيق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد "نيوسى"، حرصه على مواصلة العمل مع الشيخ محمد بن زايد لمزيد من النمو والازدهار للعلاقات الثنائية.

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