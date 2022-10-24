عاجل.. العقود الآجلة للنفط الأمريكى تنخفض بنسبة 0.55%

جدة - نرمين السيد - وهبطت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الشهر الجارى دون التسعين دولار،بعدما كشفت البيانات الأخيرة تباطؤ طلب الصين على الخام، مما عزز مخاوف زيادة المعروض فى الأسواق.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الإثنين أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 9.79 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، ورغم ارتفاعها عن أغسطس، لكنها أقل بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث قلصت المصافى المستقلة الإنتاجية وسط هوامش ربح ضعيفة وتراجع فى الطلب.

وقال محللو "آى إن جي" إن حالة عدم اليقين بشأن سياسة "صفر كوفيد" فى الصين وأزمة العقارات تلوح فى الأفق على الرغم من النمو الأفضل من المتوقع فى الناتج المحلى الإجمالى للربع الثالث للبلاد.

وفى المقابل توقع جولدمان ساكس أن خطة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمواصلة السحب من الاحتياطى الاستراتيجى للنفط تشكل اتجاهًا هابطًا محدودًا للأسعار، بعدما أعلنت الإدارة الأسبوع الماضى خطة لسحب 15 مليون برميل إضافية بحلول نهاية العام الجارى.