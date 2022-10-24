إصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار فى مدرسة بولاية ميسورى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة فى سانت لويس -وفقًا لما نقلته "إيه بى سى"- أنه سرعان ما تم إيقاف المشتبه به واحتجازه، مضيفة أن موقع الحادث آمن، وليس هناك أى تهديد نشط، بينما أوضح المصدر أن المشتبه به أصيب أيضًا.

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