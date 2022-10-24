جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التونسى فى طريقه للتعافى والاستقرار، وأن الحكومة عازمة على تجاوز مختلف التحديات واسترجاع التوازنات المالية واستكمال مسار الإصلاح الذى شرعت فى تنفيذه عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات.





وقالت رئيسة الحكومة التونسية - فى ختام ندوة رفيعة المستوى حول "إعادة التفكير فى هيكلة عالم العمل فى تونس من أجل إنجاح التعافى بعد جائحة كوفيد-19" - إن الحكومة منذ توليها المسئولية أعدت جملة من الإصلاحات مبنية على التشاركية والحوار، إلى أن توجت الجهود بالاتفاق الذى وقع فى 15 أكتوبر الجارى على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، مطمئنة الشعب التونسى، ودعته للتمسك برباط الثقة بدولته ووطنه والمضى قدما فى تحقيق التطلعات. وأكدت أن الإصلاحات التى أطلقتها الحكومة التونسية جاءت وفق منهجية جامعة وحوار واع ومسئول مع مختلف الشركاء فى المجتمع، وخلصت للتوصل إلى عدد من الاتفاقات الإطارية حول إقرار الزيادات فى الأجور والمنح، إضافة إلى زيادة الأجر الأدنى بداية من الشهر الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة الحكومة التونسية: الاقتصاد فى طريقه إلى التعافى والاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.