أغنى من الملك تشارلز.. ”ملياردير إلا ربع” رئيسا لوزراء بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - انتزع ريشي سوناك رئاسة وزراء بريطانيا من الجولة الأولى وبضربة قاضية، لكنه يحمل رقما لافتا يتخطى به ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

ريشي سوناك تولى رئاسة وزراء بريطانيا من الجولة الأولى وبضربة قاضية، لكنه يحمل رقما لافتا يتخطى ذلك المرتبط بالملك تشارلز الثالث.

هذا الرقم اللافت يتعلق بثروة السياسي ذي الأصول الهندية، إذ يبلغ إجمالي ثروته وفق تقديرات 2022، 730 مليون جنيه استرليني، أي أنه قريب من أن يحمل لقب ملياردير.

أول رئيس وزراء من أصل هندي

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت "لجنة 1922" القيادية في حزب المحافظين، أن سوناك سيكون زعيم الحزب الجديد بعد انسحاب منافسته، ليصبح رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا.

وفيما تعثرت منافسة سوناك الوحيدة، بيني مورديت، في حصد تأييد 100 نائب عن حزب المحافظين الحاكم للترشح لمنصب رئيس الوزراء، نجح سوناك في تأمين تأييد 182 نائبا (٥١% من نواب الحزب).

وبتسمية السياسي الشاب رئيسا للوزراء، بات أول شخص من أصول هندية يشغل المنصب الرفيع في التاريخ بريطانيا. كما أنه أول هندوسي متدين يتولى المنصب أيضا.

730 مليون إسترليني

وبينما كانت التهاني والمباركات تنهال على رئيس الوزراء الجديد سوناك (٤٢ عاما)، كان هناك جدلا من نوع خاص يدور في الجانب المقابل.

إذ كتبت نادية ويتومي، عضو البرلمان البريطاني على "تويتر"، قائلة: "ريشي سوناك وزوجته يملكان ثروة قدرها 730.000.000 جنيه استرليني"، وفق ما طالعته "العين الإخبارية".

وتابعت: "هذا يقارب ضعف الثروة المقدرة للملك تشارلز الثالث"، مضيفة "تذكر هذا كلما تحدث عن اتخاذ "قرارات صعبة" سيدفع شعب الطبقة العاملة ثمنها".

ثروة الرجل استمرت في إثارة الجدل بمجرد إعلان فوزه برئاسة الوزراء، إذ كتبت حملة "كفي تعني كفي" التي تحارب غلاء المعيشة ببريطانيا "تقدر ثروة ريشي سوناك بـ 730 مليون جنيه استرليني".

وتابعت "يجب أن يعلم ذلك العامل الذي يتقاضى متوسط ​​الأجر (31772 جنيهً إسترلينيً) قبل اقتطاع الضرائب"، مضيفة "تذكر ذلك عندما يطلب منك شد حزامك"، وفق ما رصدته "العين الإخبارية".

سوناك حصد هذه الثروة الضخمة عبر رافدين، الأول هو عمله منذ تخرجه في سلسلة من أكبر الشركات العالمية وفي مواقع مرموقة قبل أن يتحول للسياسة في عام 2015.

والرافد الثاني هو زواج سوناك من أكشاتا مورتي، ابنة رجل أعمال وملياردير هندي ذائع الصيت.

ووفق رصد عام 2022، يحتل الزوجان المركز 222 في قائمة أغنى أغنياء بريطانيا، بثروة تبلغ 730 مليون جنيه إسترليني.

ووفق تقديرات مجلة فوربس، تبلغ ثروة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، 500 مليون جنيه استرليني فقط، أغلبها أصول ملكية ورثها من والدته الراحلة الملكة إليزابيث.