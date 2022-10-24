ليز تراس تهنئ رئيس الوزراء البريطانى الجديد ريشى سوناك وتعرب عن دعمها

جدة - نرمين السيد - وقالت تراس -فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الاثنين- "لك كامل دعمى".
وفاز وزير الخزانة البريطانى الأسبق ريشى سوناك، قبل قليل، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته الوحيدة بينى موردونت من السباق فى اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.
ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطانى من أصول آسيوية.
وكانت تراس قد استقالت الأسبوع الماضى من رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها السلطة فى أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التى تم الإعلان عنها فى 23 سبتمبر وأثارت اضطرابات فى الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى.
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