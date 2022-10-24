رئيس الوزراء البريطانى الجديد: أولويتى توحيد البلاد.. وأتعهد بالعمل بنزاهة

جدة - نرمين السيد - وقال سوناك - فى كلمة مقتضبة له من داخل مقر حزب المحافظين فى ويستمنستر عقب فوزه بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، اليوم الاثنين - "لاشك أننا نواجه تحديا اقتصاديا كبيرا، والآن نحتاج إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل ذلك أولويتى القصوى، أن أوحد حزبنا وبلدنا، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التى نواجهها وبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لأطفالنا وأحفادنا".

وتعهد بأن يخدم فى منصبه هذا بنزاهة وتواضع.. وأضاف: "من دواعى سروره أن أتمكن من خدمة المملكة المتحدة"، واصفا المملكة بأنها "بلد عظيم".

وأشاد سوناك برئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس على إخلاصها وتفانيها فى قيادة البلاد "فى ظل ظروف صعبة بشكل استثنائى فى الداخل والخارج"، على حد تعبيره.. وأعرب عن تشرفه بدعم زملائه من حزب المحافظين.

وفاز وزير الخزانة البريطانى الأسبق ريشى سوناك، قبل قليل، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته الوحيدة بينى موردونت من السباق فى اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطانى من أصول آسيوية.