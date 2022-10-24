العالم اليوم - سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - قال مصدر دبلوماسي، لـ"رويترز"، الاثنين، إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة يوم الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة، الاثنين، إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

وقال مسؤول لبناني، السبت، إن الرئيس ميشال عون ونظيره السوري بشار الأسد، بحثا، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما، وذلك قبل زيارة يقوم بها وفد لبناني مكلف بالتفاوض بشأن الأمر إلى دمشق خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول اللبناني بعد محادثات السبت، إن "ميشال عون أبلغ بشار الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية الشمالية".

وذكر المسؤول أن "عون كلف بعد ذلك نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، الذي تفاوض نيابة عن لبنان بشأن المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، برئاسة وفد يذهب إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبدء المناقشات".

وأضاف المسؤول أن الوفد سيضم وزيري الخارجية والنقل اللبنانيين، إلى جانب المدير العام للأمن العام، عباس إبراهيم.

وتنتهي رئاسة عون للبنان، الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، في 31 أكتوبر، وأخفق مجلس النواب خلال 4 جلسات بانتخاب خلف لعون.