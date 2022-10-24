العالم اليوم - ريشي سوناك يحدد أولوياته في أول خطاب له

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، الاثنين، بالعمل بنزاهة من أجل الشعب البريطاني، شاكرا دعم نواب حزب المحافظين البريطاني.

وأضاف سوناك: "نحتاج إلى الاستقرار والوحدة لصالح بريطانيا، واعدا بـ"الاستقرار والوحدة في مواجهة صعوبات عميقة".

وأشاد سوناك عقب وصوله إلى مقر حزب المحافظين بليز تراس على "خدمتها العامة المتفانية" للبلاد في ظل ظروف صعبة للغاية".

وأصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا عن انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق.

وانسحبت موردونت من السباق لزعامة حزب المحافظين البريطاني بعد فشلها في جمع ما يكفي من أصوات نواب الحزب، حيث أفادت التقارير بحصولها على 25 صوتا فقط، فيما جمع سوناك أصوات 194 نائبا.

وخلال الساعات الماضية رجحت كفة سوناك لاسيما بعد انسحاب رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون من الانتخابات.

واستقالت تراس يوم الخميس بعد 45 يوما مضطربة في المنصب، معترفة بأنها لا تستطيع تقديم حزمة اقتصادية غير متقنة لخفض الضرائب، والتي اضطرت للتخلي عنها بعد أن أثارت غضبا داخل حزبها وأدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية لأسابيع.

قاد سوناك، الذي شغل منصب وزير الخزانة من عام 2020 حتى هذا الصيف، اقتصاد بريطانيا المتراجع خلال جائحة فيروس كورونا. واستقال في يوليو احتجاجا على قيادة جونسون.