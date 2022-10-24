العالم اليوم - وسط ترقب لمسار الفائدة.. أداء متباين للمؤشرات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر وسط ترقب لمسار الفائدة.. أداء متباين للمؤشرات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - تباين أداء المؤشرات الرئيسية في معاملات الأسواق الأميركية، الإثنين، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية على أمل أن ينتهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة أقل تشددا، في حين يستعد المستثمرون لأسبوع حافل من الأرباح تهيمن عليه كبرى شركات التكنولوجيا.

وانتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من المرجح أن يناقش رفع معدلات الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 279.13 نقطة، أي بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 31361.69 نقطة بحلول الساعة 15:16 بتوقيت غرينتش.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.91 نقطة، أي بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 377098 نقطة.

وخالف المؤشر "ناسداك" المجمع الاتجاه، ليتراجع بواقع 41.6 نقطة، أي بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 10817.84 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تداولات الإثنين، مدعومة بالآمال في إبطاء الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل يتضمن قرارا مهما بشأن معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.