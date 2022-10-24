الوزيرة الأولى لاسكتلندا تتعهد بالعمل مع رئيس الوزراء البريطانى الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأت نيكولا ستيرجن، الوزيرة الأولى لاسكتلندا، ريشى سوناك على فوزه بزعامة حزب المحافظين البريطانى، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد للبلاد، خلفًا لليز تراس التى استقالت من منصبها الأسبوع الماضى.





وقالت ستيرجن - فى تغريدة أوردتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين- إنها على الرغم من الاختلافات السياسية بينهما، فإنها ستبذل قصارى جهدها لبناء علاقة عمل بناءة مع سوناك، بما يصب فى مصلحة المواطنين الذين نخدمهم.

واقترحت ستيرجن أن يدعو سوناك إلى إجراء انتخابات عامة، وحثته على عدم العودة إلى التدابير التقشفية.

وفاز وزير الخزانة البريطانى الأسبق ريشى سوناك، بزعامة حزب المحافظين، عقب انسحاب منافسته الوحيدة بينى موردونت من السباق فى اللحظات الأخيرة، قبيل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

ويعتبر سوناك، البالغ من العمر 42 عاما، رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطانى من أصول آسيوية.

يذكر أن تراس استقالت الأسبوع الماضى من رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها السلطة، فى أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التى تم الإعلان عنها فى 23 سبتمبر، والتى أثارت اضطرابات فى الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترلينى.