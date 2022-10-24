عاجل- ريشى سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن وزير المالية البريطانى السابق، ريشى سوناك، سيكون رئيس الوزراء الجديد بعد انسحاب المرشحة بينى موردنت من السباق، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وبحسب التقارير، فإن سوناك حصل على تأييد أكثر من 190 من أعضاء حزب المحافظين الحاكم فى مجلس العموم للترشح لانتخابات الزعامة، أى بزيادة 90 عضوا على الأقل عن الحد الأدنى المطلوب لخوض السباق. وبذلك يصبح ريشى سوناك، ثالث رئيس وزراء لبريطانيا فى غضون سبعة أسابيع، كما يعد أول رئيس وزراء بريطانى هندوسى وأغنى ساكنى داونينج ستريت على الإطلاق.

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