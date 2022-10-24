العالم اليوم - كاميرا طيار روسي توثق لحظة سقوط مقاتلته

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - رصدت مقاطع فيديو لحظات دراماتيكية لسقوط طائرة حربية روسية، وتمكن قائدها من القفز منها في اللحظة الأخيرة، قبل تحولها إلى كرة لهب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت فوق مدينة بيلغورود القريبة من حدود أوكرانيا في يونيو الماضي.

ووثقت الحادثة الكاميرا المثبتة على خوذة الطيار الروسي، الذي كان يقود الطائرة "سوخوي-25"، التي تضطلع بمهمة دعم القوات الأرضية.

ويعتقد أن الطائرة اصطدمت بخط كهرباء قريب، مما أدى إلى قطع واحد من زعانف ذيلها، وهو ما تسبب في النهاية في سقوطها على الأرض.

وكان مدون روسي متخصص في الشؤون الحربية قد أفاد بوقوع الحادثة في يونيو الماضي، متحدثا عن تحطمها من جراء ذلك واحتراقها في أحد الحقول، لكن لم تتوفر حينها مادة مرئية عن الحادثة.

لكن الفيديو الذي بدأ بالظهور الأحد فسر سبب السقوط ووثق لحظاته الأخيرة.

ونقلت "ديلي ميل" عن خبراء قولهم إن الطائرة كانت تتمركز في أقصى الشرق الروسي وجرى إعادة نشرها قرب الحدود مع أوكرانيا بسبب الحرب.