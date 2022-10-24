سول: تهديدات كوريا الشمالية تعمق عزلتها

جدة - نرمين السيد - قال المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى اليوم الإثنين، إنه كلما رفعت كوريا الشمالية مستوى تهديداتها، سيؤدى ذلك إلى تعميق عزلة حكومتها وتدهور حياة مواطنيها، وذلك تزامنا مع اختراق سفينة تجارية كورية شمالية لخط الحدود الشمالى، والذى يمثل الحدود البحرية الفعلية فى البحر الغربى، لمدة 40 دقيقة وصولا إلى مسافة 3.3 كيلومتر نحو الجنوب.





وقال المكتب الرئاسى -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن "الحكومة تراقب عن كثب بالتعاون مع الجانب الأمريكى التطورات المتعلقة بهذا الشأن، وتحتفظ البلاد بوضع الاستعداد التام"، مضيفا "أن تهديدات كوريا الشمالية المستمرة وادعاءاتها غير المنطقية ستشكل ضررًا للسلام والأمن ليس فى شبه الجزيرة الكورية فقط، بل فى المجتمع الدولى أيضا. جدير بالذكر أن السفينة التجارية الكورية الشمالية "موبو" أبحرت نحو الجنوب، فى غضون الساعة 3.42 صباح اليوم، على الرغم من التحذيرات الصادرة عبر أجهزة الاتصال، ما أدى إلى إطلاق القوات الجنوبية لعشر طلقات تحذيرية مرتين، وبعد عودة السفينة نحو الشمال عبر خط الحدود الشمالي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق 10 قذائف مدفعية نحو المنطقة العازلة بالقرب من الحدود البحرية فى غضون الساعة 5.15 صباحا.

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