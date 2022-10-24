الكرملين يحسم الجدل بشأن عقد محادثات مع بايدن وماكرون

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين- ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات- إنه "لا توجد مثل هذه الخطط فى الوقت الحالى".

وأجرى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أمس الأحد، محادثات هاتفية مع نظرائه البريطانى بن والاس، والفرنسى سيباستيان ليكورنو، نقل خلالها مخاوف بشأن احتمال استخدام أوكرانيا لقنبلة نووية قصيرة المدى.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب منطقتى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر، فى كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولى".