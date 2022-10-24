اليابان تتخذ إجراء جديدا لمكافحة التضخم

جدة - نرمين السيد - وقال مشرع بارز فى الحزب اليابانى الحاكم -اليوم الإثنين- إن الحكومة تعكف حاليا على إعداد حزمة اقتصادية جديدة لمساعدة الأسر المتعثرة على التعامل مع التضخم ودعم الاقتصاد ستصل على الأرجح إلى 26 تريليون ين (174 مليار دولار).

وأوضح المشرع أن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، أصدر تعليمات للمسؤولين بصياغة حزمة جديدة تركز على خطوات لتخفيف أزمة ارتفاع الأسعار على الأسر، وتحفيز نمو الأجور وإنعاش الاقتصاد الذى لا يزال يتعافى من جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن الحزمة الاقتصادية الجديدة يوم الجمعة المقبل.

ولفت إلى أن كيشيدا أعرب -فى مواجهة تراجع التأييد الشعبي- عن نيته إعداد حزمة "جريئة" من حيث الحجم والمضمون، داعيا المشرعين فى الحزب الليبرالى الديمقراطى إلى أن يصل حجمها إلى حوالى 30 تريليون ين، مشيرين إلى أن الحكومة اليابانية بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلى من خلال سد فجوة العرض والطلب بحوالى 15 تريليون ين.

ويشكل تأمين التمويل الكافى تحديا لليابان المثقلة بالديون والتى تضخمت حتى وصلت إلى أكثر من ضعف حجم الاقتصاد.