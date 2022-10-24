البابا فرنسيس يستقبل ماكرون للمرة الثالثة في الفاتيكان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - استقبل البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، في الفاتيكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثالثة منذ توليه الرئاسة، على خلفية الحرب في أوكرانيا والجدل حول الموت الرحيم في فرنسا.

وصل الرئيس الفرنسي برفقة زوجته بريجيت إلى القصر البابوي المتاخم لكاتدرائية القديس بطرس في روما لعقد لقاء خاص مع الحبر الأعظم.

اللقاء الثنائي مع الحبر الأعظم يفترض أن يليه لقاء مع المسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وكذلك مع “وزير” خارجية الفاتيكان بول جالاجر.

وهو اللقاء الثالث لماكرون مع البابا، حيث عقد الأول في يونيو/حزيران 2018 والثاني يعود إلى سنة على الأقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويزور الرئيس ماكرون روما منذ الأحد حيث ألقى خطابا خلال افتتاح قمة بين الأديان حول السلام نظمته الجمعية الكاثوليكية الإيطالية سانت ايجيديو.

واعتبر ماكرون في خطابه أن “السلام ممكن” في أوكرانيا حين “يقرره الأوكرانيون”.

بشأن الهجوم الروسي لأوكرانيا، لم يتوقف البابا عن التنديد بالنزاع منذ فبراير/ شباط محاولا في الوقت نفسه الإبقاء على حوار دبلوماسي مع موسكو والكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تميل كثيرا إلى مواقف الكرملين.

ودعا ماكرون الذي قدم نفسه على أنه “رئيس جمهورية علمانية ذات تاريخ معقّد أحيانا مع الأديان”، هذه الأخيرة إلى “المقاومة”.

وتحدّث ماكرون “عن واجب المقاومة لدى الأديان”، مشيرا إلى “وجوب الدفاع عن الكرامات”.

بحسب الإليزيه فإن اللقاء يفترض أن يتناول أيضا الجدل الدائر داخل المجتمع الفرنسي حول مواضيع مثل استقبال اللاجئين أو الموت الرحيم.

وكان البابا عبر عن معارضته الجمعة للموت الرحيم خلال خطب ألقاه أمام نواب فرنسيين فيما تستعد باريس لإطلاق اتفاقية مواطنية حول هذه المسألة الحساسة للتوصل إلى احتمال تغيير القانون.

التقى الرئيس الفرنسي مساء، أمس الأحد، رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني ليصبح أول رئيس أجنبي يجتمع مع زعيمة الحزب اليميني المتطرف “فراتيلي ديتاليا” الفائز في الإنتخابات في سبتمبر/أيلول في إيطاليا.

وسيلتقي الإثنين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على غداء خاص.