ماكرون يبحث مع بابا الفاتيكان الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن البابا فرنسيس استقبل الرئيس الفرنسى رفقة زوجته "بريجيت ماكرون" فى الفاتيكان، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الفرنسى مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال "بيترو بارولين" (المسؤول الثانى فى الفاتيكان)، وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) المطران بول ريتشارد جالاجر.

يذكر أن الرئيس ماكرون زار إيطاليا، أمس الأحد، حيث ألقى كلمة فى افتتاح قمة السلام بين الأديان، التى نظمتها جمعية "سانت إيجيديو الكاثوليكية"، واعتبر أن السلام ممكن بين موسكو وكييف حين يقرره الأوكرانيون، ووفقا لشروط كييف.