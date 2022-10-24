الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بـ الضفة

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال شابين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس بعد مداهمة منزلى والديهما وتفتيشهما، فيما تم اعتقال اثنين آخرين من بلدة "عزون" فى شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة.
وفى وسط الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من قرية "المغير" ومخيم "قدورة".
على صعيد متصل، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية (مستعربون)، أسيرين مُحررين من قرية "اللبن الغربى"، على أطراف رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية إن الأسيرين المحررين المختطفين هما مصعب صلاح سمحان، ومحمد عقاب راضي.. وجرى اختطافهما بعد إيقاف سيارتهما وإجبارهما على النزول منها.
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