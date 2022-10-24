روسيا تقترح إنشاء منطقة واقية حول محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن بلاده تقترح إنشاء منطقة واقية حول محطة زابوريجيا النووية بدلا من منطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن موسكو تبحث حاليا معايير هذه المنطقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وقال ريابكوف "إن الاتفاقية حول منطقة منزوعة السلاح أمر مستحيل مبدئيا، ولا يمكننا التخلى عن حماية المحطة وضمان أمنها".. مضيفا "أن مقترحنا بإنشاء منطقة واقية حول محطة زابوريجيا النووية بدلا من منطقة منزوعة السلاح هو شيء آخر، ونبحث حاليا معاييرها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتابع قائلا "نحن على اتصال وثيق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، ولا يزال العمل مع سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرا، حيث يتواجد فى محطة زابوريجيا النووية خبراء لهذه الوكالة". وكان ريابكوف قد أعلن - أمس - أن بلاده ترفض تماما إنشاء أى مناطق منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوريجيا، منوها بأن الجيش الروسى يعمل على حماية المحطة على أكمل وجه.

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