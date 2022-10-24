للمرة الرابعة.. مجلس النواب اللبنانى يفشل فى انتخاب رئيس للجمهورية

جدة - نرمين السيد - أسفرت الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فى جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، عن تعذر انتخاب رئيس جديد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة فى الجولة الأولى للانتخاب والمقررة بـ 86 صوتًا من بين 114 نائبًا حضروا الجلسة.





وحصل النائب ميشال معوض على 39 صوتا فيما صوت 10 نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة، كما صوت 50 نائبًا بورقة بيضاء و13 نائبًا بورقة عليها عبارة "لبنان الجديد" بالإضافة إلى ورقتين ملغاتين.

وبمجرد انتهاء الجولة الأولى للانتخاب بجلسة اليوم، غادر عدد من النواب قاعة الجلسة مما أفقدها النصاب القانونى اللازم لعقد جولة ثانية للانتخاب يفوز فيها من يحصل على 65 صوتًا فقط.

وشهدت الجلسة لأول مرة طرح اسم المرشح عصام خليفة، وهو مؤرخ وأكاديمى وباحث ونقابى لبنانى أسس حركة الوعي، كما مارس العمل النقابى فى الجامعة اللبنانية لنحو 30 عامًا إلى جانب ممارسته التعليم فيها.

وكانت الجلسة الثالثة لانتخاب الرئيس التى عقدت الخميس الماضى قد حضرها 119 نائبًا، وأسفرت عن حصول النائب ميشال معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبًا بورقة بيضاء بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى وعبارات.

وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذى يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوًا بالمجلس فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.