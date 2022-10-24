أوكرانيا ترد على اتهام روسيا بشأن استخدام سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، أن المواقع النووية الأوكرانية مفتوحة أمام المنظمات الدولية، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ردًا على مزاعم روسيا بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة".





وكتب ريزنيكوف -فى منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى- أن "أكاذيب روسيا حول القنبلة التى يُفترض بأن أوكرانيا تستعد لاستخدامها هى عنصر من عناصر تكتيكات الكرملين المعتادة.. تلك التى يحاول فيها الروس إلقاء اللوم بشكل استباقى على ضحية العدوان"، على حد وصفه.

وأشار إلى أن موسكو استخدمت هذه التكتيكات مرارًا منذ عام 2014، لافتا إلى أنه منذ 24 فبراير الماضي، أصبحت روسيا تهدد علنًا باستخدام الأسلحة النووية.

ولفت إلى أن روسيا كانت تسببت عمداً فى حدوث كارثة فى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية والآن يبتزون العالم بكارثة فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، قائلا: صواريخهم تشكل تهديدًا للمنشآت النووية الأوكرانية الأخرى، مشددا على أن أوكرانيا، على عكس روسيا، كانت دائمًا مسؤولة للغاية فى التعامل مع مسائل السلامة النووية، مؤكدا أن المواقع النووية الأوكرانية مفتوحة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"من السهل التأكد من أن التصريحات الروسية غير منطقية".

ورأى وزير الدفاع الأوكرانى أن أفضل رد على الاتهامات الروسية هو اتخاذ خطوات حاسمة لزيادة الضغط على النظام الإجرامى فى موسكو إلى جانب تزويد أوكرانيا بالمساعدة النشطة عبر وسائل تساعد على تطهير أرضنا من هذه الآفة بشكل أسرع، حتى لا يفكر أحد فى ارتكاب جريمة نووية فى أوروبا، على حد قوله، شاكرا شركاء أوكرانيا الذين أدركوا بشكل ملائم هذا "الهراء الروسى الخطير"، على حد وصفه.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أجرى - أمس - محادثات هاتفية مع نظرائه الفرنسى سيباستيان ليكورنو والبريطانى بن والاس، معربا خلال هذه المحادثات عن "مخاوفه بشأن احتمال استخدام أوكرانيا" لقنبلة قذرة".

ورد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى على تحذير روسيا حول استخدام أوكرانيا المزعوم لـ "قنبلة" قائلا: "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا فى صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعنى أمرا واحدا: إن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن".