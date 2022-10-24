العالم اليوم - شركة "كيان" السعودية تتحول للخسارة في الربع الثالث من 2022

انتم الان تتابعون خبر شركة "كيان" السعودية تتحول للخسارة في الربع الثالث من 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، الاثنين، أنها سجلت خسائر صافية قدرها 812.27 مليون ريال، أي نحو 216.14 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع أرباح صافية قدرها 667.45 مليون ريال (177.58 مليون دولار) قبل عام.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 24.39 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.59 مليار ريال (690.68 مليون دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 3.43 مليار ريال (913.64 مليون دولار) قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي، الإثنين، إن خسائر الربع الثالث تعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة.

وأعلنت شركة كيان أيضا أنها سجلت خسائر صافية قدرها 452.77 مليون ريال (120.46 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مقارنة مع أرباح صافية قدرها 1.94 مليار ريال (516.41 مليون دولار) قبل عام.