العالم اليوم - الكويت.. كسوف الشمس الجزئي يعطل المدارس الثلاثاء

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. كسوف الشمس الجزئي يعطل المدارس الثلاثاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تعطيل المدارس في الكويت يوم غد الثلاثاء بسبب الكسوف الجزئي للشمس بناءً على توصيات وزارة الصحة.

وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن العطلة ستكون فقط ليوم الثلاثاء، وستشمل كلبة كافة المدارس الحكومية والخاصة، على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي نظرا للكسوف الجزئي الذي ستمر به البلاد يوم غد الثلاثاء عند الساعة 1:20 ظهرا وحرصا منها على سلامة الطلبة وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين.

وأكدت وزارة التربية الكويتية حرصها الدائم بتوفير كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائها الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، وفقا لما ذكرته كونا.

ومن المنتظر أن يشهد العالم غدا الثلاثاء كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وتبدأ الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.