خرق بحري إسرائيلي للمياه اللبنانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليميّة اللّبنانيّة في مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 222 مترًا ولمدّة 62 دقيقة"، مشيرةً إلى أنّه يجري متابعة موضوع الخرق بالتّنسيق مع قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، أن قوّة إسرائيليّة مشّطت الطّريق العسكري المحاذي للسّياج الحدودي مع لبنان بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون، وصولًا إلى جسر نبع الخرار، وعمل عناصر الدّوريّة على تفقّد أجهزة المراقبة المثبّتة عليه بالتزامن مع تسجيل دوريّات إسرائيليّة مماثلة على الطّرقات الزّراعيّة في البساتين المحيطة بالمطلّة، وصولًا إلى موقع تلّة الرياق.

--(بترا)

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