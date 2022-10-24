انقسام كبير.. تداعيات الأزمة الأوكرانية تثير غضبا شعبيا فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية يمكن قراءاتها من خلال حديث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن دعم جديد لأوكرانيا تقدر قيمته بـ19 مليون يورو، وكذلك من خلال القمة التى عقدها الاتحاد الأوروبى مؤخرًا لمناقشة أزمة الطاقة.





انقسام أوروبى واسع

وقال عبدالحليم قنديل، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن هذه القمة الأوروبية شهدت شيئًا أكبر مما ظهر فى المرات السابقة، وهو الانقسام الواسع بين دول الاتحاد الأوروبى بشأن الحصول على الغاز الروسى والذى كان يقتصر على دول شرق أوروبا فى البداية، إلا أنه أصبح هناك انقسام الآن بين فرنسا وألمانيا، أكبر دولتين فى الاتحاد الأوروبى، ففرنسا تريد تحديد سقف لأسعار الغاز، بينما ألمانيا لا تريد.

استغلال أمريكا للأوروبيين

وأوضح، أن مسألة تحديد سقف أسعار الغاز لا تخص الغاز الروسى وحده، وإنما تخص الغاز بصفة عامة لأنها أصبحت عبئًا وهو ما عبر عنه الرئيس الألمانى أولاف شولتس مرة، وعبر عنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أكثر من مرة، الذى قال "وقعنا فى أزمة، وحينما طلبنا الاستنجاد بأصدقائنا، سواء فى النرويج أو الولايات المتحدة، اكتشفنا أنهم يفرضون علينا أسعارًا أعلى بـ 3 و4 أضعاف لسعر الغاز، وهذا يعنى عبئًا ماليًا مضافًا".

أزمة الطاقة تنهك ألمانيا

وأضاف الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، أن القمة الأوروبية انتهت بلا شىء، وبسبب شعورهم بالحرج، قالوا إنهم سيكلفون وزراء الطاقة للبحث فى الموضوع، لافتًا إلى أن البرلمان الألمانى "البوندستاج" يتحدث حاليًا عن 200 مليار يورو ستنفقها ألمانيا للتخفيف من أزمة الطاقة، فى حين أن أزمة الطاقة ستكلف ألمانيا وحدها نحو 500 مليار يورو.

وأكد أن مخاوف الأوروبيين من الشتاء القادم والعام القادم قائمة، بسبب انعاكسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الألمانى، موضحًا أن أوكرانيا كانت تصدر بعض الكهرباء لدول أوروبا، وقد تلاشى ذلك بعد قصف محطات الطاقة الأوكرانية.

هل تمدد روسيا اتفاق الحبوب؟

وتوقع عبدالحليم قنديل فى تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، أن روسيا لن تمدد اتفاق الحبوب، وذلك استنادًا إلى الانتقادات التى وجهت موسكو لطريقة تنفيذ ذلك الاتفاق وذهاب أغلب سفنه إلى الدول الأوروبية التى لا تحتاج وأقل السفن إلى الدول الأفقر، معتبرًا أن الوضع شديد التعقيد بالنسبة لأوروبا، إذا أنها تضررت ضررًا بالغًا.

وتابع، أن أمريكا لديها الغاز والوقود الصخرى الخاص بها، بينما تستورد أوروبا هذا الغاز بأسعار مضاعفة، لكنه توقع أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم فى مجلس النواب الأمريكى بسبب تأثير الحرب على الأسعار خصوصا البنزين، ما يؤثر على قدرة الرئيس الأمريكى بايدن فى متابعة الانفاق الضخم على حرب أوكرانيا، وهو ما يحدث اهتزازًا فى الموقف الأمريكى.