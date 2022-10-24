الأمن الروسى يحبط عملية إرهابية لـ داعش

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى، بأنه تم إحباط هجوما إرهابيا استهدف منشأة لإنفاذ القانون. وأضاف أن جهاز الأمن كشف فى بياتيجورسك النشاط الإجرامى لخلية سرية لمؤيدى تنظيم داعش الإرهابى الدولي، لافتا إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية تخريبية وهجوم إرهابى على قسم شرطة المدينة. وبحسب جهاز الأمن الروسى، اعترف المعتقلون بالتخطيط لارتكاب هذه الجريمة. وأشار جهاز الأمن الفيدرالى إلى أنه خلال عمليات التفتيش فى أماكن إقامة المشتبه بهم، عثرت القوات على مكونات وعناصر حصل عليها الجناة لصنع عبوة ناسفة محلية الصنع، وكذلك مخططات التجميع للقنابل ووسائل اتصال كشفت عن مراسلات مع أعضاء فاعلين فى الخلية وفضحت نواياهم الإجرامية.

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