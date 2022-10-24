أوكرانيا: روسيا تقصف تجمعات سكنية ومؤسسات تعليمية فى ميكولايف

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخدمة الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء -وفقًا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الإثنين: "أنه فى مساء ليلة أمس تم قصف بلدة شيروكى وتدمير منزل واحد وتضرر ثلاثة آخرين، أما فى صباح اليوم الموافق 24 أكتوبر، قصفت القوات الروسية أيضا بلدة باشتانكا حيث تضررت خطوط الكهرباء وثلاثة منازل خاصة ومؤسسة تعليمية، فى حين لم يتم تسجيل أية إصابات، كما تم قصف بلدة شيفتشينكوف حيث تضررت سيارة ومبنى غير سكني".

فى غضون ذلك، أشارت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى إلى أن القوات الروسية استخدمت فى الساعات الماضية قذائف الهاون لضرب منطقة ساحلية فى بلدة أوشاكيف.. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت القيادة فى بيان: "يستمر قصف المنطقة والمستوطنات المجاورة لمدينتى "بيريزنهوفات" و"إينهولكا" ويتم الآن التحقق من المعلومات المتعلقة بالضحايا والأضرار، كذلك تم إطلاق النار على ميكولايف بصواريخ إس-300 ما أدى إلى تدمير مبنيين سكنيين وإصابة خمسة أشخاص".