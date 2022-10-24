روسيا: ملزمون بحماية محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ريابكوف - "نحن على اتصال وثيق بالمدير العام رافائيل جروسى، وما يزال التفاعل مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرا، والمتخصصون فى الوكالة موجودون فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، كل هذا دليل واضح للغاية على نهجنا المسؤول الهادف، فليس لدينا ما نخفيه، تجرى مناقشات حول معايير المنطقة الأمنية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية".
وأكد أن روسيا ملزمة بحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية وأن ترتيبات نزع السلاح غير ممكنة، قائلا "إن الاتفاقات بشأن نزع السلاح مستحيلة من حيث المبدأ، نحن ملزمون بحماية المحطة، وتوفير الأمن لها".
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