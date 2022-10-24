إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 627 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، إلى أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و578 ألفا و440 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 97.1 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و67 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ687 ألفا و527 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 528 ألفا و977 وفاة.