العالم اليوم - "إمباور" تعتزم إدراج 10 بالمئة من أسهمها في سوق دبي المالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 11:22 صباحاً - تعتزم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، المضي قدماً في عملية طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وكشفت " إمباور" في مؤتمر صحفي عن إتاحة "مليار سهم" للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها عشرة فلوس للسهم الواحد، وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي رأس مال "إمباور".

و يتضمن الطرح بيع الأسهم الحالية المملوكة إجمالاً من هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة الإمارات باور انفستمنت، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة، ويشار إليهما معاً بـ "المساهمين البائعين"، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي 7 بالمئة والإمارات للطاقة 3 بالمئة من الأسهم خلال عملية الطرح .

يحتفظ المساهمان البائعان بحقهما في تعديل حجم العرض (في الشرائح الكاملة أو الفردية) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية، ويكون ذلك وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

وتبدأ فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر 2022؛ ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 7 نوفمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 8 نوفمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين، ومن المتوقع قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتكون رأس مال الشركة الحالي من 10 مليار سهم عادي مدفوع بالكامل، وبقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم للسهم الواحد

بعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة تبني سياسة نصف سنوية لتوزيع الأرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتتوقع الشركة دفع حد أدنى من توزيعات الأرباح قدره 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد الطرح (أبريل 2023 إلى أكتوبر 2024)، حيث تتوقع الشركة توزيع أول دفعة أرباح بحد أدنى قدره 425 مليون درهم بعد الطرح، للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023. وبعد توزيعات أرباح أكتوبر 2024، تتوقع الشركة دفع توزيعات مستدامة تماشياً مع نمو أعمالها.

تهدف سياسة توزيع الأرباح هذه إلى تجسيد توقعات الشركة لتحقيق تدفقات نقدية قوية وإمكانات تحقيق أرباح طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة ومواصلة الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأجل.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح لمراعاة مجلس الإدارة لمتطلبات إدارة النقد فيما يتعلق بمصاريف التشغيل ومصاريف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في ظروف السوق وبيئة التشغيل في ذلك الوقت في أسواق الشركة، وتوقعات المجلس لأعمال الشركة

من جانبه، قال سعيد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "إمباور": "إن دبي تسعى إلى مضاعفة قيمة أسواقها المالية إلى 3 تريليونات درهم"، مضيفا "أن التقنيات المتطورة للشركة وسجلها الناجح في تنفيذ مشاريع متميزة في دبي تعكس الدور الرئيسي الذي تضطلع به هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها في عملية التحول نحو الطاقة الخضراء. كما أن قدرة إمباور على توسيع نطاق أعمالها وخبراتها يضمن لها تحقيق النمو في الأسواق التي يلعب فيها تبريد المناطق دوراً مجتمعياً مهماً. وتركز ’إمباور‘ في صميم استراتيجيتها على دعم تحول نظام الطاقة بدبي، وذلك من خلال توفير حلول التبريد المستدامة وزيادة كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والمياه. وتتبنى الشركة مبادئ طويلة المدى بالاستناد إلى مفاهيم الشمول والتمكين والتنوع والمساواة بين الجنسين. وتلعب المجموعة كذلك دوراً فاعلاً في دعم المجتمعات التي تعمل بها، وتحرص على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها كافة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وانطلاقاً من عملنا في سوق جذابة سريعة النمو، مدفوعة بأساسيات اقتصادية قوية وسياسات حكومية داعمة، نستبشر خيراً ببناء مستقبل يدعم جميع المتعاملين والمعنيين".

وفي سياق متصل، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"إمباور": " مع امتلاكها حصة سوقية تبلغ 80 بالمئة في إمارة دبي ، فإن "إمباور" تدعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة وتستفيد منه في الوقت ذاته. ويشمل ذلك التوجهات الكبرى مثل توسع أعمال البنية التحتية، وتنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة واستدامة".