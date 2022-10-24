طائرة كورية تخرج عن المدرج وتتسبب في تعطيل مطار فلبيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - خرجت طائرة من نوع إيرباص A330 تابعة للخطوط الجوية الكورية، اليوم الإثنين، عن المدرج، لدى هبوطها بمطار سيبو الدولي في الفلبين، بعد طقس ممطر في الليلة السابقة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين 162 راكبا و 11 من أفراد الطاقم الذين فروا من الطائرة باستخدام مخارج الطوارئ.

وعلى إثر ذلك، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية، وظل مطار سيبو الدولي، مغلقا بسبب توقف الطائرة في نهاية مدرجها الوحيد القابل للاستخدام.

ومن جانبه، اعتذر رئيس الخطوط الجوية الكورية علنيا، وتعهدت شركته باتخاذ خطوات لمنع تكرار ذلك.

وقال رئيس الخطوط الجوية الكورية وو كيونج في بيان: “نحن نعطي الأولوية دائمًا للسلامة في جميع عملياتنا، ونأسف حقًا للإجهاد والإزعاج الذي يتعرض له ركابنا”.

وأدى غرس الطائرة في المساحات العشبية بالمطار إلى قطع الجزء السفلي الأمامي من الطائرة وتلف مقدمتها بشدة. وكانت الطائرة مائلة للأمام مع عدم رؤية عجلة الهبوط الأمامية، وتم نشر منزلقات الطوارئ عند الأبواب.

كما شوهدت فتحة ممزقة مفتوحة في الجزء العلوي من الطائرة بالقرب من الباب الأمامي.