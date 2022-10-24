العالم اليوم - سلطات خيرسون تشكل ميليشيا محلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - أعلنت الإدارة الموالية لروسيا في منطقة خيرسون، اليوم الاثنين، تشكيل ميليشيا محلية، قائلة إنه يمكن لجميع الرجال المتبقين في المدينة الانضمام إليها.

وفي إشعار على تطبيق تلغرام، قالت سلطات خيرسون إن الرجال لديهم "فرصة" للانضمام إلى وحدات الدفاع عن خيرسون إذا اختاروا البقاء فيها بمحض إرادتهم.

وعلى الرغم من ذلك، كان الرجال في المناطق الأخرى مثل دونيتسك قد وجدوا أنفسهم في وقت سابق مضطرين للانضمام والقتال في صفوف الجيوش التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا في الحرب مع أوكرانيا، بحسب رويترز.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي الأحكام العرفية في المناطق التي انضمت إلى روسيا بموجب استفتاءات فيها، الأمر الذي جعل بإمكان الإدارات التي نصبتها روسيا تكثيف التعبئة.

وأمرت السلطات الروسية المدنيين بمغادرة خيرسون، وهي واحدة من 4 مناطق أوكرانية قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي رغم تحقيق قوات كييف مكاسب عسكرية.

وشددت روسيا ووكلاؤها في خيرسون تحذيرات المطالبة بالرحيل في مواجهة هجوم أوكرانيا المضاد.

وقال وزير التعليم سيرغي كرافتسوف في رسالة بالفيديو أمس الأحد "من الضروري إنقاذ أرواحكم".

وقالت السلطات في مطلع الأسبوع إنه تم إجلاء حوالي 25 ألف شخص منذ يوم الثلاثاء، معظمهم عن طريق القوارب عبر نهر دنيبرو.