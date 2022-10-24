اليابان تغلق سفارتها فى هايتى

جدة - نرمين السيد - وأنشأت وزارة الخارجية اليابانية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو"، مكتبًا مؤقتًا فى جمهورية الدومينيكان المجاورة لحماية المواطنين اليابانيين وتقديم خدمات أخرى بعد إغلاق سفارتها.
وجاء الإغلاق بعد أن رفعت وزارة الخارجية اليابانية تحذير السفر لهايتى إلى المستوى الرابع وهو الأعلى، فى وقت سابق من شهر أكتوبر، وحثت جميع المواطنين اليابانيين على المغادرة وعدم السفر إلى الدولة الكاريبية، فى إشارة إلى عمليات خطف وأعمال إجرامية ارتكبتها الجماعات المسلحة.
وأفادت الخارجية اليابانية عندما رفعت مستوى تحذير السفر إلى هايتى يوم 14 أكتوبر، بأن هناك مظاهرات واضطراب فى منطقة العاصمة والمدن الكبرى وسط اضطرابات سياسية طويلة الأمد فى البلاد.
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