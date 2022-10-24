الكوريتان تتبادلان إطلاق الأعيرة التحذيرية على طول حدودهما البحرية

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فى نسختها بالإنجليزية، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن البحرية الكورية الجنوبية بثت تحذيرات وأطلقت أعيرة تحذيرية لصد سفينة تجارية كورية شمالية انتهكت الحدود البحرية فى حوالى الساعة 3.42 صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد.
وأوضحت الهيئة، أن سفينة تجارية كورية شمالية انتهكت خط الحد الأدنى من الحدود البحرية فى المياه، وتراجعت شمالًا بعد أن أصدرت البحرية الجنوبية رسائل تحذير وأطلقت حوالى 20 طلقة تحذيرية.
من جانبه، ذكر الجيش الكورى الشمالى، أن وحداته الدفاعية الساحلية ردت بإطلاق 10 أعيرة تحذيرية من نيران المدفعية باتجاه مياهها الإقليمية، حيث تم رصد "حركة بحرية معادية"، على حد وصفه.
كانت بيونج يانج اتهمت سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بالتدخل فى مياه كوريا الشمالية بحجة اتخاذ إجراءات صارمة ضد سفينة مجهولة الهوية، وقد تصاعد التوتر فى الأسابيع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعى وهو ما أثار استفزاز كوريا الجنوبية واليابان، كما أثار قلق حلفائهما الغربيين.
وكثفت بيونج يانج تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخرا، وأكدت سول وواشنطن أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.
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